Минское "Динамо" рассталось с тремя тренерами

Тренерский штаб минского "Динамо" покинули три специалиста, сообщает официальный сайт клуба. Бело-голубые не продлили контракты с Робом Дэвисоном, Роном Паско и Кристианом Скарфагеном. Дэвисон и Паско ассистировали Крэйгу Вудкрофту, Скарфаген отвечал за физподготовку.

Тренером вратарей "Динамо" в минувшем сезоне работал Андрей Мезин, останется ли он в клубе, неизвестно, однако из тренерского штаба на сайте клуба он был исключен.