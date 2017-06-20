18:36 | Хоккей — КХЛ

Минское "Динамо" рассталось с тремя тренерами


Тренерский штаб минского "Динамо" покинули три специалиста, сообщает официальный сайт клуба. Бело-голубые не продлили контракты с Робом Дэвисоном, Роном Паско и Кристианом Скарфагеном. Дэвисон и Паско ассистировали Крэйгу Вудкрофту, Скарфаген отвечал за физподготовку.

Тренером вратарей "Динамо" в минувшем сезоне работал Андрей Мезин, останется ли он в клубе, неизвестно, однако из тренерского штаба на сайте клуба он был исключен.

Дополнительная информация

http://hcdinamo.by/news/sobytiya/devison-pasko-i-skarfagen-pokidayut-khk-dinamo-minsk-/

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