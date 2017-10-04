Минское "Динамо" по буллитам обыграло "Барыс"

Минское "Динамо" на своем льду обыграло "Барыс" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором решающего броска стал Андрей Степанов.

Отметим, что лучший снайпер лиги, форвард гостей Найджел Доус отметился заброшенной шайбой, теперь на его счету 18 точных бросков. У ближайшего преследователя Ильи Ковальчука из СКА 16 шайб.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Барыс" (Астана) - 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Жайлауов - 3 (Сан-Пьер, Пушкарев), 12:35 - 0:1. Китаров - 4 (Дрозд, Шинкевич), 18:11 - 1:1. Хауден - 7 (бол., Граньяни, Матерухин), 37:56 - 2:1. Доус - 18 (бол., Жайлауов, Савченко), 59:09 - 2:2.

Победный буллит: Степанов.

Вратари: Энрот - Карлссон (58:15 - 59:09).

Штраф: 22 - 16.

Броски: 32 (6+13+7+6) - 25 (5+8+11+1).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

4 октября. Минск. Минск-Арена.