Минское "Динамо" по буллитам обыграло "Амур", Костицын оформил хет-трик

Минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграло "Амур" - 4:3. В составе минчан хет-трик оформил Андрей Костицын. За 10 секунд до конца основного времени он смог перевести игру в овертайм.

Победный буллит на счету Евгения Ковыршина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Динамо" (Минск) - 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: А. Костицын - 8 (бол., Хенкель, С. Костицын), 2:59 - 0:1. Попугаев - 1 (Дедунов, Корягин), 8:29 - 1:1. А. Костицын - 9 (С. Костицын), 20:31 - 1:2. Рассказов - 2 (бол., Железков, Коларж), 41:37 - 2:2. Руденков - 9 (Зогорна), 59:33 - 3:2. А. Костицын - 10 (Уиркош, С. Костицын), 59:50 - 3:3.

Победный буллит: Ковыршин.

Вратари: Мурыгин - Энрот (59:47 - 59:50).

Штраф: 8 - 33.

Броски: 36 (4+15+16+1) - 33 (12+11+8+2).

Судьи: Раводин, Рогачев.

19 ноября. Хабаровск. "Платинум-Арена".