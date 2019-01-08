Минское "Динамо" обыграло "Слован" благодаря хет-трику Хаудена

Минское "Динамо" победило "Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. Хет-триком в составе хозяев отметился нападающий Куинтон Хауден.

"Динамо" набрало 32 очка и расположилось на 10-м месте в Западной конференции. "Слован" с 27 баллами занимает 12-ю строчку.

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"Динамо" (Минск) - "Слован" (Братислава) - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Голы: Чипчура - 3 (Сукель), 0:46 - 0:1. А. Костицын - 13 (Терещенко, Степанов), 1:03 - 1:1. Хауден - 9, 3:59 - 2:1. Грнка - 1, 22:33 - 2:2. Хауден - 10 (бол., Блум, Пулккинен), 28:15 - 3:2. Хауден - 11 (Готовец, Пулккинен), 30:21 - 4:2. Тэйфф - 10 (бол., Бэйли), 53:30 - 4:3. Степанов - 3 (п.в., Терещенко, Уиркош), 59:27 - 5:3.

Вратари: Энрот - Чильяк (58:10 - 59:27).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 22 (11+7+4) - 33 (4+18+11).

Судьи: Кулев, Цыплаков.

8 января. Минск. "Минск-Арена".

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