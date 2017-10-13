Минское "Динамо" обыграло "Нефтехимик"

Минское "Динамо" на своем льду обыграло "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это третье подряд поражение нижнекамской команды.

"Динамо" идет на 9-м месте в Западной конференции, а "Нефтехимик" - на 6-м в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Галимов - 3 (Ганзл, Секстон), 4:04 - 0:1. Хауден - 8 (бол., Граньяни), 11:01 - 1:1. Когалев - 1 (Ковыршин, Лингле), 22:31 - 2:1. Шарангович - 3 (бол., Устиненко, Степанов), 29:22 - 3:1.

Вратари: Энрот - Ежов (Макаров, 29:22, 58:48 - 59:45).

Штраф: 24 - 16.

Броски: 24 (8+9+7) - 32 (13+8+11).

Судьи: Сергеев, Франо.

13 октября. Минск. Минск-Арена.