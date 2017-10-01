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22:40 | Хоккей — КХЛ

Милош Ржига: "Желания победить у "Спартака" было больше"


Главный тренер "Слована" Милош Ржига после поражения от "Спартака" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команде не хватило простоты и заброшенных шайб. Он также добавил, что у красно-белых было больше желания победить.

– Мы старались играть очень активно, старались много забивать, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Ржиги. - Наверное, не хватило простоты, заброшенных шайб, да и желания победить у соперника было больше.

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http://spartak.ru/news/press-koferentsiya-v-bratislave/

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