Милош Ржига: "Так нельзя играть не только против СКА – против любого соперника"

После поражения от СКА (1:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ главный тренер "Слована" Милош Ржига отметил, что его подопечные не выполнили задачу на игру. По его словам, команде нужно уменьшать количество ошибок.

– Качество на стороне хозяев – признал Ржига. – Они потихоньку разбегались и во втором периоде сделали результат и спокойно доиграли матч. Мы не сможем соперничать с такими сильными командами, если будем так ошибаться, играть недисциплинированно. Мы сделали три технических ошибки, много удалялись и с четвертого удаления получили гол.

– СКА мощно проводит вторые периоды. Как вы собирались сдерживать армейцев во вторые 20 минут. И почему сдержать не получилось?

– Не выполнили задачу. Позволили хозяевам играть в свой хоккей. Нападающие не помогали защите. Мы не были агрессивны в атаке, недоигрывали в обороне. Хозяева спокойно ждали наших ошибок. А мы ошибались много. Некоторые наши игроки думают, что при счете 1:0 они могу делать, что хотят. Так нельзя играть не только против СКА – против любого соперника.

– Когда смогут сыграть Месарош и Баркер?

– Баркер – в следующем матче. По поводу Месароша – не знаю. (Сергей ЯРЕМЕНКО)