Микс Индрашис: "Рижскому "Динамо" нужно биться за победу вопреки обстоятельствам"

Нападающий рижского "Динамо" Микс Индрашис в интервью "Известиям" отметил, что не совсем правильно списывать неудачи команды на травмы. По мнению форварда, нужно биться за победу вопреки обстоятельствам.

- В начале сезона рижское "Динамо" накрыла волна травм лидеров команды. Это основная причина серии поражений?

- Не совсем правильно списывать все только на травмы. Многие проигранные матчи мы могли обернуть в свою пользу и тем составом, что есть сейчас. Это хоккей, тяжелые травмы здесь могут случиться в любой момент. Это не значит, что надо опускать руки и не выходить на лед. Всегда нужно биться за победу вопреки обстоятельствам. Но потеря многих игроков снизила наши возможности. Если бы Микелис Редлихс не получил перелом в августе, сейчас бы он нам очень помог.

- Вы уже освоились в роли капитана?

- Я не так долго являюсь капитаном команды, но чувствую себя уверенно. Благодарен клубу и команде за такое доверие. Стараюсь не подвести "Динамо".

- Вы нашли для себя ответ на вопрос, почему у Сандиса Озолиньша не сложилась карьера в "Динамо"?

- Не знаю. Он - легенда латвийского хоккея, имеет очень большой авторитет в "Динамо". Сейчас тяжело объяснить, почему у нас не получилось в начале сезона. Сейчас стараюсь не думать об этом. Как и о том, кто возглавит команду дальше. Мы просто стараемся выходить на лед и играть с максимальной самоотдачей.