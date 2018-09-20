Микс Индрашис: "Не знаю, что сказать на призывы болельщиков "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Микс Индрашис прокомментировал поражение от СКА (0:4).
- Хоть что-то позитивное в матче со СКА было?
- Конечно. Первый период провалили. А потом играли хорошо. Не знаю, почему так. Надо играть все три периода. Мы были лучше СКА во втором и третьем. Но сами себя подставили первым.
- Как вы отнеслись с призывам с трибун "Воробьев, уходи".
- Не знаю, что на это сказать.
- Болельщики выбрасывали шарфы с трибун.
- Мы постараемся исправить ситуацию. Все зависит от нас. Пора бы уже исправлять. И поскорее. Не откладывать на потом.
- У вас есть объяснение провалу на старте?
- Нет. Я не могу ответить. (Игорь Еронко)
Материалы других СМИ