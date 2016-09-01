Микко Коскинен: "Говорить, что СКА обязан взять Кубок Гагарина неправильно. В этой жизни ты обязан только умереть"

Вратарь СКА Микко Коскинен рассказал о целях команды на сезон. Он отметил, что у питерская команда обладает отличным составом, чтобы завоевать Кубок Гагарина.

- СКА выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне?

- Это наша единственная цель. Мы должны будем отработать сезон на максимуме, чтобы ее реализовать, просто так никто нам кубок не отдаст. Да, если реально смотреть на вещи, то в этом сезоне у нас есть все для победы, есть все возможности: великолепный состав, отличная атмосфера внутри команды.

- Проще говоря, СКА обязан завоевать трофей?

- Нет, единственное, что ты обязан сделать в своей жизни – это умереть. Говорить, что СКА должен выиграть Кубок Гагарина неправильно, потому что для этого должно сложиться немало факторов, большинство из которых, конечно, зависит от нас, от нашей работы, - приводит слова Коскинена "Р-Спорт". - Для СКА не существует даже второго места, поэтому я здесь, в этой команде. Меня мотивирует то, что в Петербурге все очень просто: команду не устроит никакой результат кроме первого места.