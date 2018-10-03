Михаил Григорьев: "Сыграл "Спартак" плохо: много ошибок, провалов, не реализуем большинство"

Защитник "Спартака" Михаил Григорьев, дебютировавший за красно-белых в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА, отметил, что команда допустила много ошибок. Игрок пропустил начало сезона.
– В коллективе все отлично, а вот сыграли сегодня плохо: много ошибок, провалов, не реализуем большинство, - цитирует пресс-служба клуба Григорьева.
– Как оцените свою готовность? Все-таки вы пропустили начало сезона.
– Я старался показывать максимум. Думаю, было неплохо, моменты были, ошибок, вроде, не было.
– Почему тогда случился такой провал?
– Соперник хорошо играет в большинстве. Мы начали неплохо, но удалились, а потом и вовсе остались втроём. Затем допустили 3 или 4 удаления подряд. У нас были моменты, но мы их не реализовали. У СКА же были хорошие контратаки, и они забивали свои голы.
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https://spartak.ru/news/mikhail-grigorev-ya-staralsya-pokazyvat-maksimum/