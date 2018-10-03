04:56 | Хоккей — КХЛ

Михаил Григорьев: "Сыграл "Спартак" плохо: много ошибок, провалов, не реализуем большинство"

Обсудить
0

Защитник "Спартака" Михаил Григорьев, дебютировавший за красно-белых в матче регулярного чемпионата КХЛ​ со СКА, отметил, что команда допустила много ошибок. Игрок пропустил начало сезона.

 
2 октября. Москва. &quot;Спартак&quot; - СКА - 0:6. Артем Зуб и Артем Воронин."Спартак" даже не сопротивлялся. СКА унизил народную команду при полных трибунах

– В коллективе все отлично, а вот сыграли сегодня плохо: много ошибок, провалов, не реализуем большинство, - цитирует пресс-служба клуба Григорьева.

– Как оцените свою готовность? Все-таки вы пропустили начало сезона.

– Я старался показывать максимум. Думаю, было неплохо, моменты были, ошибок, вроде, не было.

– Почему тогда случился такой провал?

– Соперник хорошо играет в большинстве. Мы начали неплохо, но удалились, а потом и вовсе остались втроём. Затем допустили 3 или 4 удаления подряд. У нас были моменты, но мы их не реализовали. У СКА же были хорошие контратаки, и они забивали свои голы.

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/mikhail-grigorev-ya-staralsya-pokazyvat-maksimum/

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...