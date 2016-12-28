Михаил Григорьев: "Будет несложно перестроиться под игру "Авангарда"

Новичок "Авангарда" Михаил Григорьев в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность в том, что легко вольется в игру команды. Защитник, который начал сезон в "Адмирале", пополнил ряды "ястребов" в конце прошлой недели. Предстоящая встреча регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" станет для него дебютной в составе омичей.

- Что можете сказать о команде?

- А что сказать, хорошая команда, играет в хоккей. Техничные игроки собраны, много думают на площадке, много нестандартных решений принимают. Я думаю, мне будет несложно перестроиться после "Адмирала".

- Что будет самым трудным для "Авангарда" в игре против "Барыса"?

- Первое звено у соперника в порядке. Вообще, всегда нужно выходить и выкладываться, полностью выполнять установку. Если выполним все это - выиграем. То, что травмированных прибавилось, - на это не нужно обращать внимания. У нас все могут решать любые задачи.