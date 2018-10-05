"Металлург" вырвал победу у "Адмирала"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" на домашнем льду проиграл магнитогорскому "Металлургу" со счетом 3:4. Победную шайбу "Магнитка" забросила на последней минуте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Металлург" (Магнитогорск) – 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Голы: Воронин – 2 (Глазачев), 4:46 – 1:0. Зайцев – 1 (Говорка, Полак), 10:31 – 2:0. Мозякин – 7 (бол., Эллисон, Вольски), 14:51 – 2:1. Неколенко – 1 (Бирюков), 37:01 – 2:2. Воронин – 3 (Коньков), 38:40 – 3:2. Пакаринен – 4 (бол., Верещагин, Расмуссен), 56:18 – 3:3. Вольски – 4 (Эллисон), 59:20 – 3:4.

Вратари: Серебряков (59:37) – Загидулин.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 32 (10+13+9) – 35 (8+14+13).

Судьи: Кулев, Рогачев.

5 октября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".