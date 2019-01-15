"Металлург" уступил ЦСКА, прервав серию из восьми побед подряд

"Металлург" проиграл ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:0. Заброшенными шайбами в составе армейцев отметились Михаил Григоренко, Линден Вей и Иван Телегин.

"Металлург" занимает 4-е место в Восточной конференции, имея в активе 68 очков. ЦСКА с 84 баллами располагается на 1-й строчке на Западе.

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ЦСКА (Москва) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Григоренко - 14 (бол., Слепышев, Блажиевский), 34:32 - 1:0. Вей - 10 (Григоренко, Капризов), 57:25 - 2:0. Телегин - 6 (п.в.), 58:40 - 3:0.

Вратари: Сорокин - Кошечкин (57:37 - 58:40).

Штраф: 12 - 16.

Броски: 23 (6+11+6) - 27 (6+6+15).

Судьи: Гусев, Оскирко.

15 января. Москва. "ЦСКА Арена".

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