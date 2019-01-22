"Металлург" дома уступил "Барысу"

"Барыс" на выезде обыграл "Металлург" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Алексей Маклюков, Даррен Дитц и Дастин Бойд. У "Магнитки" забил Андрей Чибисов.

"Барыс" и "Металлург" с 70 очками делят 4-5 места на Востоке. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Барыс" (Астана) - 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Маклюков - 2 (Акользин, Сведберг), 26:28 - 0:1. Дитц - 13 (Боченски, Фраттин), 31:28 - 0:2. Чибисов - 7 (бол., Матушкин), 49:57 - 1:2. Бойд - 6 (п.в., Блэкер, Сведберг), 59:14 - 1:3.

Вратари: Загидулин (58:45 - 59:14, 59:35) - Карлссон.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 23 (4+10+9) - 20 (7+8+5).

Судьи: Наумов, Рогачев.

22 января. Магнитогорск. "Арена-Металлург". 6258 зрителей.

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