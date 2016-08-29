"Медвешчак" вышел в лидеры Западной конференции

Загребский "Медвешчак" на своем льду нанес поражение "Сочи" со счетом 3:2. Матч завершился в овертайме. Отметим, что "Медвешчак" одержал три победы в трех матчах и возглавил турнирную таблицу Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) – "Сочи" (Сочи) – 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Крикунов – 3 (бол., Петерссон, Игнатушкин), 7:26 – 0:1. Катич – 2 (Безина, Батлер), 22:02 – 1:1. Геноуэй – 1 (бол., Паре, Смит), 27:06 – 2:1. Максвелл – 1 (бол., Петерссон, Фантенберг), 46:14 – 2:2. Моррисонн – 1 (Макмиллан, Хедберг), 62:04 – 3:2.

Вратари: Тэйлор – Шикин.

Штраф: 28 – 16.

Броски: 42 (11+14+16+1) – 37 (8+13+14+2).

Судьи: Гашилов, Соин.

29 августа. Загреб. Dom Sportova.