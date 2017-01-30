19:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Медвешчак": "Пытаемся определить, будем играть в EBEL или КХЛ в следующем сезоне"

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Директор по коммуникациям "Медвешчака" Ранко Вучинич заявил, что в клубе не знают, будут ли участвовать в следующем сезоне КХЛ. На данный момент "Медвешчак" идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

– Попасть в плей-офф наша команда может только математически, – цитирует сайт "Медвешчака" Вучинича. – Этого трудно достичь, учитывая наше финансовое положение. Поэтому клуб рассматривает предложения в отношении своих игроков, чтобы сохранить стабильность, чтобы на ставить под угрозу всю свою деятельность. К концу сезона приостанавливается некоторая спонсорская поддержка, но обязательства клуба остаются. Мы не хотим, чтобы клуб пострадал от невыполненных обязательств.

Это, безусловно, трудный период для болельщиков и всех сотрудников клуба. Мы должны думать о нашем будущем. "Медвешчак" не исчезнет и не оставит игроков. Наша команда в настоящее время активно работает над планами на следующий сезон и, в первую очередь, мы пытаемся опеределить, будем играть в EBEL (Австрийская хоккейная лига) или КХЛ. В последней лиге все зависит от спонсоров. В ближайшие дни будет объявлено еще о некоторых переходах.

Дополнительная информация

http://www.medvescak.com/en/khl/club-announces-tranfers-bolduc-leaves-first-no2660

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy

Даже этим додикам не интересно в КХЛии.

20:57

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