"Медвешчак" и "Северсталь" забросили 10 шайб на двоих

Хорватский "Медвешчак" на своем льду нанес поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 7:3. "Медвешчак" набрал 23 очка и на два балла отстает от зоны плей-офф. В активе "Северстали" осталось 21 очко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) – "Северсталь" (Череповец) – 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)

Голы: Вовченко – 2 (Трунев), 10:08 – 0:1. Мертль – 2 (Геноуэй), 13:25 – 1:1. Паре – 2, 16:08 – 2:1. Геноуэй – 4 (бол., Катич, Батлер), 20:50 – 3:1. Вовченко – 3 (Трунев), 20:56 – 3:2. Мертль – 3 (бол., Жиру, Геноуэй), 24:50 – 4:2. Макмиллан – 4, 25:29 – 5:2. Катич – 3 (Батлер, Сове), 27:39 – 6:2. Мертль – 4 (бол., Батлер, Катич), 44:55 – 7:2. Полак – 2 (Кагарлицкий), 51:25 – 7:3.

Вратари: Ховинен – Коварж (Смирягин, 24:50).

Штраф: 16 – 8.

Броски: 33 (14+12+7) – 40 (10+15+15).

Судьи: Гебеи, Соин.

8 октября. Загреб. Dom Sportova.