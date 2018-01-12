Медведев предложил объединить ряд клубов КХЛ ради сохранения хоккея в городах

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев заявил, что будет продвигать в руководстве лиги идею об объединении нескольких клубов, чтобы не оставить крупные города без хоккея. Ранее сообщалось, что по окончании сезона три команды будут исключены из КХЛ.

– Могу раскрыть идею, что по одной из концепций клубы могут объединиться и половину домашних матчей проводить в одном городе, а половину – в другом, – цитирует ТАСС Медведева. – Я буду поддерживать идею, чтобы ни один город из ныне существующих не остался без большого хоккея. Думаю, будет большой серьезный разговор.