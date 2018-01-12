Медведев предложил объединить ряд клубов КХЛ ради сохранения хоккея в городах

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев заявил, что будет продвигать в руководстве лиги идею об объединении нескольких клубов, чтобы не оставить крупные города без хоккея. Ранее сообщалось, что по окончании сезона три команды будут исключены из КХЛ.
– Могу раскрыть идею, что по одной из концепций клубы могут объединиться и половину домашних матчей проводить в одном городе, а половину – в другом, – цитирует ТАСС Медведева. – Я буду поддерживать идею, чтобы ни один город из ныне существующих не остался без большого хоккея. Думаю, будет большой серьезный разговор.
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Thomas_Boy_
Весёлый© ________ Пожалуй, стоит. Лично я за "Автокунь Юлабарс" болел бы.
18:38
Sправедливый
И тут Остапа понесло! )))
18:30
Весёлый©
Thomas_Boy_ ___ Патентуй названия, кстати. Мало ли что.
18:23
Lennon
Дб! Просто дб!
18:08
Весёлый©
А чё ограничиваться полумерами? Давайте все города присоединим к Москве ради сохранения Россиюшки!
17:41
Thomas_Boy_
Да ведь это гениальная идея очередного нашего гениального управленца! Давайте всех перемешаем! Я уже вижу новую Лигу, где играют "Куньбарс", "Автопедо", "Йокебирь", "Локотязь", "Трактосталь" и ЦСКАСКА!
17:37
dmitriy_u_o_71
Спартак, Динамо и ЦСКА объединяй в одну команду
17:35