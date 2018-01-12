17:26 | Хоккей — КХЛ

Медведев предложил объединить ряд клубов КХЛ ради сохранения хоккея в городах

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Член совета директоров КХЛ Александр Медведев заявил, что будет продвигать в руководстве лиги идею об объединении нескольких клубов, чтобы не оставить крупные города без хоккея. Ранее сообщалось, что по окончании сезона три команды будут исключены из КХЛ.

– Могу раскрыть идею, что по одной из концепций клубы могут объединиться и половину домашних матчей проводить в одном городе, а половину – в другом, – цитирует ТАСС Медведева. – Я буду поддерживать идею, чтобы ни один город из ныне существующих не остался без большого хоккея. Думаю, будет большой серьезный разговор.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4870544

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Thomas_Boy_

Весёлый© ________ Пожалуй, стоит. Лично я за "Автокунь Юлабарс" болел бы.

18:38

Sправедливый

И тут Остапа понесло! )))

18:30

Весёлый©

Thomas_Boy_ ___ Патентуй названия, кстати. Мало ли что.

18:23

Lennon

Дб! Просто дб!

18:08

Весёлый©

А чё ограничиваться полумерами? Давайте все города присоединим к Москве ради сохранения Россиюшки!

17:41

Thomas_Boy_

Да ведь это гениальная идея очередного нашего гениального управленца! Давайте всех перемешаем! Я уже вижу новую Лигу, где играют "Куньбарс", "Автопедо", "Йокебирь", "Локотязь", "Трактосталь" и ЦСКАСКА!

17:37

dmitriy_u_o_71

Спартак, Динамо и ЦСКА объединяй в одну команду

17:35