Майк Кинэн: "Торпедо" было вознаграждено за свою работу"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (1:3) отметил, что команда сама виновата в том, что пропустила три шайбы в концовке третьего периода. По его словам, соперник был вознагражден за работу, которую проделал на протяжении всего поединка.

- Очень упорный матч, "Торпедо" было сильнее нас в третьем периоде, - приводит "Р-Спорт" слова Кинэна. - В течение всего матча они сумели выдержать наше давление, хотя и уступали в счете в одну шайбу. В конце игры они были вознаграждены за свою работу.

Шансов забить было не очень много, хотя могли иметь их и больше. Начали заигрываться в нападении и возиться с шайбой, а при современных скоростях нужно стараться принимать решения быстрее. Было несколько моментов забросить вторую шайбу при счете 1:0, но потом, когда проигрывали, то моментов, к сожалению, практически не создали. Так что в поражении виноваты сами.