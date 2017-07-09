Майк Кинэн: "Си Цзиньпин очень заинтересован в развитии хоккея в Китае"

Знаменитый канадский тренер Майк Кинэн, который в марте возглавил "Куньлунь", в четверг стал гостем редакции "СЭ". Он отметил, что власти Китая делают многое для развития хоккея в стране.

– НХЛ пропустит Олимпиаду в Пхенчхане. Уверены, что лига поедет на Зимние игры в Китай в 2022 году?

– Не могу утверждать наверняка, но Гэри Бэттмен и представители профсоюза игроков лиги уже посетили Китай. В первую очередь, их привлекли финансовые перспективы. Правительство КНР делает многое для развития хоккея в стране. Спортивные власти и руководство "Куньлуня" вместе воплощают директиву, по которой в ближайшие пять лет 100 тысяч детей встанут на коньки. Количество арен планируют увеличить с 250 до 1000.

Не стоит недооценивать китайских людей, когда они задались какой-то целью. Когда я начал работать, был лишь клуб в КХЛ. За три месяца вся вертикаль выросла по экспоненте, и были созданы команды в ВХЛ и в МХЛ. Профессиональная женская команда выступит в Канадской лиге – CWHL. Юноши и девушки до 18 лет будут готовиться в Канаде и Бостоне. Глава государства очень заинтересован в развитии зимних видов спорта и нашего проекта. Так что велика вероятность, что через пять лет НХЛ позволит своим хоккеистам поехать на китайскую Олимпиаду.

В Китае много сил брошено на развитие игры. Например, чтобы научить хоккею полмиллиона детей нужно, как минимум, столько же коньков, комплектов формы и значительно больше клюшек. Кроме того, надо построить дополнительные катки, пригласить тренеров и обучить персонал для всего остального процесса. Представляете, сколько рабочих мест появится только в этой области. Проект очень амбициозный, и результаты вас удивят.

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