Матч звезд КХЛ-2019. Команды примут участие в 6 конкурсах мастерства

Сегодня в Казани пройдет мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ-2019. Мероприятие пройдет на арене "Татнефть" и начнется в 16.00 по московскому времени. Команды примут участие в 6 конкурсах.

"Круг на скорость"

В этом соревновании примут участие 2 игрока от каждой команды. Хоккеист, показавший самое быстрое время, пробегает круг по всей площадки от красной линии в попытке побить рекорд Энвера Лисина (12,450 секунды).

"Надежная защита"

В этом конкурсе примут участие четыре вратаря и 40 полевых игроков. Голкиперы соревнуются в том, чья серия последовательных сэйвов будет самой длинной. Каждый вратарь должен отразить как минимум 10 бросков.

"Эстафета хоккейного мастерства"

Участвуют по 7 игроков от команды. Участники поочередно проходят четыре этапа. Побеждает команда, которая быстрее пройдет все этапы конкурса.

"Сила броска"

В соревновании примут участие 2 игрока от каждой команды. Каждый хоккеист совершает по две попытки. Если игрок побьет рекорд скорости Александра Рязанцева (183,67 км/ч), его команда получит бонусное очко.

"Точность броска (снайпер)"

Участвуют по 2 игрока от команды. Игрок, который выбьет мишени быстрее всех, станет победителем.

"Хоккейный биатлон"

В этом конкурсе участвуют по 5 игроков от команды. Трасса состоит из пяти этапов. После прохождения, игрок передает эстафету следующему участнику.