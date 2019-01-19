Матч звезд КХЛ-2019. Команды примут участие в 6 конкурсах мастерства

Сегодня в Казани пройдет мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ-2019. Мероприятие пройдет на арене "Татнефть" и начнется в 16.00 по московскому времени. Команды примут участие в 6 конкурсах.
"Круг на скорость"
В этом соревновании примут участие 2 игрока от каждой команды. Хоккеист, показавший самое быстрое время, пробегает круг по всей площадки от красной линии в попытке побить рекорд Энвера Лисина (12,450 секунды).
"Надежная защита"
В этом конкурсе примут участие четыре вратаря и 40 полевых игроков. Голкиперы соревнуются в том, чья серия последовательных сэйвов будет самой длинной. Каждый вратарь должен отразить как минимум 10 бросков.
"Эстафета хоккейного мастерства"
Участвуют по 7 игроков от команды. Участники поочередно проходят четыре этапа. Побеждает команда, которая быстрее пройдет все этапы конкурса.
"Сила броска"
В соревновании примут участие 2 игрока от каждой команды. Каждый хоккеист совершает по две попытки. Если игрок побьет рекорд скорости Александра Рязанцева (183,67 км/ч), его команда получит бонусное очко.
"Точность броска (снайпер)"
Участвуют по 2 игрока от команды. Игрок, который выбьет мишени быстрее всех, станет победителем.
"Хоккейный биатлон"
В этом конкурсе участвуют по 5 игроков от команды. Трасса состоит из пяти этапов. После прохождения, игрок передает эстафету следующему участнику.