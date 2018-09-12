Матч "Авангард" – "Ак Барс" пройдет при аншлаге

"Авангард" в Твиттере сообщил, что матч регулярного чемпионата КХЛ против действующего обладателя Кубка Гагарина "Ак Барса" пройдет при аншлаге. После четырех игр команда из Омска, которая в этом сезоне проводит домашние матчи в Балашихе, занимает первое место в Восточной конференции.

Вместимость "Арены Балашиха" – 6 090 мест.

Встреча между "Авангардом" и "Ак Барсом" состоится сегодня, 12 сентября. Начало игры – 19.30 по московскому времени.

⚡У нас аншлаг!

На сегодня все билеты проданы, но зато есть на завтрашний матч против "Металлурга" 😉 Игры back to back - это вызов, поэтому нам нужна поддержка!

👉 https://t.co/JYhYfihKPg pic.twitter.com/ckdZ1aT19X – ХК Авангард (@hcavangardomsk) 12 сентября 2018 г.

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