19:15 | Хоккей — КХЛ

Матч "Авангард" – "Ак Барс" пройдет при аншлаге

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"Авангард" в Твиттере сообщил, что матч регулярного чемпионата КХЛ против действующего обладателя Кубка Гагарина "Ак Барса" пройдет при аншлаге.  После четырех игр команда из Омска, которая в этом сезоне проводит домашние матчи в Балашихе, занимает первое место в Восточной конференции.

Вместимость "Арены Балашиха" – 6 090 мест.

Встреча между "Авангардом" и "Ак Барсом" состоится сегодня, 12 сентября. Начало игры – 19.30 по московскому времени.

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