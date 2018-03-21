Мартемьянов узнал из СМИ, что возглавит "Автомобилист"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов признался, что его удивили сообщения о том, что в следующем сезоне он возглавит "Автомобилист". Специалист отметил, что рассматривает возможность продолжения работы в клубе из Хабаровска.

- С удивлением прочитал в Интернете информацию о том, что я возглавлю "Автомобилист", - цитирует Твиттер "Амура" Мартемьянова. - На данный момент мой агент рассматривает имеющиеся предложения, в том числе, конечно, и вариант продолжения работы в "Амуре". Окончательное решение мы примем позже.

Напомним, Мартемьянов возглавляет "Амур" с 2016 года. В сезоне-2017/18 его команда заняла восьмое место в Восточной конференции и вышла в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина хабаровчане в серии до четырех побед уступили "Ак Барсу" (1-4).

Прямая речь. Главный тренер ХК "Амур" Андрей Мартемьянов:



- С удивлением прочитал в Интернете информацию о том, что я возглавлю @IHCAvtomobilist. Видимо, редакции одного СМИ известно больше, чем мне. pic.twitter.com/orhia2DxKH – HC Amur Khabarovsk (@hcamur) 21 марта 2018 г.