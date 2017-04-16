Максим Сушинский: "Хотел похвалить судей, но все перечеркнуло удаление Зарипова"

Бывший нападающий сборной России и СКА Максим Сушинский заявил, что у петербуржского клуба не было соперников в завершившемся плей-офф Кубка Гагарина. Также специалист оценил судейство в финальной серии и отметил, что армейцы выиграли бы титул и без участия арбитров. СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 в пятом матче противостояния и выиграл Кубок Гагарина.

– Питер по всем компонентам переиграл соперника, – сказал Сушинский. – Если бы не Василий Кошечкин, счет был бы другим, – его по достоинству назвали лучшим игроком плей-офф. Коскинен очень плохо сыграл в финальной серии, и половина голов "Магнитки" была на его совести. У СКА очень хороший состав исполнителей и тренерский штаб. Соперников в этом плей-офф у петербуржцев не было, и они могли проиграть только сами себе. Такой ошибки они не допустили. Настрой у ребят был запредельный, и они доказали, что сильнее всех в этом году.

– Почему лидеры "Металлурга" не забили в решающих матчах Кубка Гагарина?

– Тренеры СКА хорошо разобрали игру ребят, и оборона сыграла здорово. У них практически не было моментов, чтобы отличиться.

– Как оцените судейство в финальной серии?

– Хотел похвалить наших судей, но все перечеркнула ошибка с удалением Зарипова (после контакта с Шипачевым в четвертом матче – прим. "СЭ"). Такого наказания не должны были давать в такой игре в момент, когда все идет от "ножа". Возможно, арбитр не видел момента или среагировал на давление трибун. В остальном судьи не мешали играть и качественно разбирались в моментах. В этом году СКА не нужна была помощь судейского корпуса, поскольку решает вопросы без их участия. Даже если бы этой ошибки не было, они все равно дожали бы "Металлург". (Евгений БЕЛОУСОВ)

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА