Максим Сушинский: "Хотел похвалить судей, но все перечеркнуло удаление Зарипова"

Бывший нападающий сборной России и СКА Максим Сушинский заявил, что у петербуржского клуба не было соперников в завершившемся плей-офф Кубка Гагарина. Также специалист оценил судейство в финальной серии и отметил, что армейцы выиграли бы титул и без участия арбитров. СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 в пятом матче противостояния и выиграл Кубок Гагарина.
– Питер по всем компонентам переиграл соперника, – сказал Сушинский. – Если бы не Василий Кошечкин, счет был бы другим, – его по достоинству назвали лучшим игроком плей-офф. Коскинен очень плохо сыграл в финальной серии, и половина голов "Магнитки" была на его совести. У СКА очень хороший состав исполнителей и тренерский штаб. Соперников в этом плей-офф у петербуржцев не было, и они могли проиграть только сами себе. Такой ошибки они не допустили. Настрой у ребят был запредельный, и они доказали, что сильнее всех в этом году.
– Почему лидеры "Металлурга" не забили в решающих матчах Кубка Гагарина?
– Тренеры СКА хорошо разобрали игру ребят, и оборона сыграла здорово. У них практически не было моментов, чтобы отличиться.
– Как оцените судейство в финальной серии?
– Хотел похвалить наших судей, но все перечеркнула ошибка с удалением Зарипова (после контакта с Шипачевым в четвертом матче – прим. "СЭ"). Такого наказания не должны были давать в такой игре в момент, когда все идет от "ножа". Возможно, арбитр не видел момента или среагировал на давление трибун. В остальном судьи не мешали играть и качественно разбирались в моментах. В этом году СКА не нужна была помощь судейского корпуса, поскольку решает вопросы без их участия. Даже если бы этой ошибки не было, они все равно дожали бы "Металлург". (Евгений БЕЛОУСОВ)