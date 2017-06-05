Максим Рябков: "В прошлом году "Автомобилист" вряд ли бы предложил адекватные условия Трямкину"

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков отметил, что решение Никиты Трямкина вернуться в КХЛ было его личным. По его словам, ранее клуб не мог предложить игроку адекватные условия.

- Мы рады, что "Автомобилисту" удалось выиграть борьбу за собственного воспитанника у клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс", - приводит пресс-служба КХЛ слова Трямкина. - Конечно, в первую очередь это личное решение Никиты – вернуться на родину. Но с другой стороны – это и есть первые плоды первого сезона "Автомобилиста" под эгидой "УГМК-Холдинга", ведь еще год назад Никите просто некуда было бы вернуться, клуб вряд ли смог бы предложить ему адекватные условия.

Также хочется отметить, что мы будем рады, если наши усилия по возвращению Трямкина из-за океана окажутся полезны не только "Автомобилисту", но и сборной России в свете негативного развития событий относительно участия НХЛ в Олимпиаде-2018. Естественно, выбор будет за тренерами и штабом сборной, но "Автомобилист" сделал на данный момент все, чтобы этот выбор стал шире.