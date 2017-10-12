Максим Минеев: "Победа "Авангарда" в матче против "Куньлуня" для Лемтюгова"

Защитник "Авангарда" Максим Минеев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:0) в интервью "СЭ" подчеркнул, что его команда хорошо сыграла в защите. Отметим, что в минувшей игре хоккеист забросил свою первую шайбу за "ястребов".

– Насколько важно было сегодня выиграть? Можно ли сказать, что эта победа и для Николая Лемтюгова тоже?

– Да, полностью согласен. Но она важна и потому, что мы проиграли предыдущий матч, неудачно стартанули в домашней серии. Выиграли и надеемся продолжить победную серию дома.

– Две шайбы забили защитники. Бросали зряче, в противоход вратарю. На это обращали внимание тренеры?

– Да, на это всегда обращают внимание. Защитники молодцы сегодня.

– Сегодня гости играли довольно жестко. Были готовы к этому?

– Конечно. Мы знаем, что в этой команде много канадцев.

– Долго не могли забить, а у соперников были очень опасные моменты. Не тревожила такая ситуация?

– Это был звоночек. Для обороны в первую очередь. В итоге сыграли строго в защите, а голы пришли. (Анна ЛЕВЧЕНКО)