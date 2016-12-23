Максим Кицын: "Матч с московским "Динамо" шел до ошибки – ее допустили мы"

Форвард "Торпедо" Максим Кицын подчеркнул, что игра в матче КХЛ с московским "Динамо" шла до первой ошибки и ее допустили нижегородцы. Столичная команда взяла верх в овертайме, счет встречи – 2:1. Кицын заменил получившего травму Каспарса Даугавиньша в звене с Дмитрием Семиным и Александром Фроловым.

– Сам давно не играл, плюс – "Динамо" очень хороший соперник, – приводит "Р-Спорт" слова Кицына. – Хоккей получился такой, что толкались, бодались. Потом стало чуть полегче, смог втянуться в игру. Может быть, болельщикам со стороны это и не видно, но пришлось проделать много черновой работы. Игра шла до ошибки, ее допустили мы. Очень обидно, что в итоге проиграли.

Каспарс наш лидер, заменить его очень сложно. Но он получил повреждение, поэтому я последние несколько дней тренировался с этими партнерами и был готов выйти на лед. Хорошо, что у нас в команде много ребят, которые могут выйти на лед вместо другого и сыграть, как минимум, не хуже.