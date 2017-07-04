Максим Карпов: "Ухожу ли я из "Динамо"? Сначала разберемся с долгами"

Нападающий московского "Динамо" прокомментировал решение Дисциплинарного комитета КХЛ о расторжении односторонних контрактов хоккеистов московского клуба и получение ими статуса неограниченно свободных агентов. При этом форвард не ответил однозначно о возможной смене клуба.

- Сегодня в лиге рассматривали дела всех наших игроков, - сказал Карпов. - Ухожу ли из "Динамо"? Сначала надо разобраться в ситуации с бумагами и долгами старого клуба.

Отметим, что Карпов находится в числе хоккеистов, которые, по информации "СЭ", не примут участия в медосмотре "Динамо" 6-7 июля. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Игроки "Динамо" с односторонними контрактами стали свободными агентами