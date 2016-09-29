Максим Гончаров: "Нам нельзя обсуждать судейство"

Защитник "Салавата Юлаева" Максим Гончаров считает, что пока рано судить, вышла ли команда на оптимальную форму. В последнем матче регулярного чемпионата КХЛ уфимцы обыграли "Авангард" со счетом 5:2.

– Игра у нас была только на победу, нужно было выходить из этой неприятной серии. Выполняли сегодня требования тренера, и все получилось.

– Есть радость, что удалось забить именно "Авангарду"?

– Есть радость от победы.

– "Салават", на ваш взгляд, уже преодолел трудности, которые были у команды?

– Мы их преодолеваем. Сезон только начался, и сейчас нет смысла говорить, преодолели или нет. Будем дальше работать - и посмотрим.

– Были какие-то ассоциации с прошлогодним плей-офф сегодня?

– Конечно, вспоминали. Все же играли в плей-офф семь матчей. Но это уже прошлый сезон. В новом сезоне – новые эмоции.

– Много штрафа было сегодня у обеих команд. С чем это связано?

– Нам нельзя обсуждать судейство. Так вот сегодня было. (Анна ЛЕВЧЕНКО)