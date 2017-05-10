Макаров стал игроком "Нефтехимика"

"Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером Андреем Макаровым. О сроках соглашения с 24-летним вратарем не сообщается.

В минувшем сезоне Макаров выступал за "Куньлунь", провел в регулярном чемпионате 29 матчей, в которых одержал 12 побед, при проценте отраженных бросков 91,2. Ранее Макаров выступал в НХЛ за "Баффало" и в АХЛ за "Рочестер".