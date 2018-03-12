"Магнитка" выбила "Автомобилист" из Кубка Гагарина

Магнитогорский "Металлург" на своем льду в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Автомобилист" (2:1, 4-2) и победил в серии. В составе "Магнитки" отличились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин и Оскар Осала.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Шестой матч

"Металлург" (Магнитогорск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Тимкин - 2 (Денисов, Кокарев), 21:22 - 1:0. Мозякин - 3 (Вольски, Коварж), 23:19 - 2:0. Миловзоров - 2 (Паренто), 30:48 - 2:1. Осала - 2 (п.в.), 59:28 - 3:1.

Вратари: Кошечкин - Сохатский (59:08 - 59:28, 59:48).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 26 (7+13+6) - 28 (11+3+14).

Судьи: Одиньш, Франо.

12 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Счет в серии: 4-2 (3:2, 1:2, 3:1, 1:2, 4:1).

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