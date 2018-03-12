19:12 | Хоккей — КХЛ

"Магнитка" выбила "Автомобилист" из Кубка Гагарина

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Магнитогорский "Металлург" на своем льду в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Автомобилист" (2:1, 4-2) и победил в серии. В составе "Магнитки" отличились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин и Оскар Осала.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Шестой матч

"Металлург" (Магнитогорск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Тимкин - 2 (Денисов, Кокарев), 21:22 - 1:0. Мозякин - 3 (Вольски, Коварж), 23:19 - 2:0. Миловзоров - 2 (Паренто), 30:48 - 2:1. Осала - 2 (п.в.), 59:28 - 3:1.

Вратари: Кошечкин - Сохатский (59:08 - 59:28, 59:48).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 26 (7+13+6) - 28 (11+3+14).

Судьи: Одиньш, Франо.

12 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Счет в серии: 4-2 (3:2, 1:2, 3:1, 1:2, 4:1).

Результаты матчей и календарь чемпионата России

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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№18-49

"Автомобилист" провалил концовку чемпионата и закономерно получил в соперники самого неудобного для себя соперника.

20:15

Женек10

SSNA7 одно дело зенит, другое кхловское дитя под названием сосиска... Вротенберг, медведев был президентом и ска и кхл

20:02

Женек10

avtomir08 никто

20:00

SSNA7

avtomir08 все равно ска выиграет кто то сомневается??????__________Ну я, например...Не ты ли Зениту золотые медали на шею вешал в середине сезона?

20:00

avtomir08

все равно ска выиграет кто то сомневается??????

19:53

nefanat

За шесть матчей не реализовано ни одно большинство. Так серию не выиграть

19:50

hant64

serjio_1704 Даа, Авто не повезло с соперником в первом раунде. Хотя не думаю что с кем-то другим им было легче. ---------------- С Нефтехимиком и Салаватом, с большой долей вероятности, справились бы. Но для этого им слишком низко нужно было упасть в регулярке (хотя бы с Трактором поменяться местами). В результате, имея все возможности с Ак Барсом бороться за первое место, в последних 10 матчах откровенно начали ваньку валять. Доваляли...

19:47

rusfed 2.0

Востоку нужно отделяться от сечинско-ротенберговских котов и создать свой Кубок. Емельяна Пугачева. Отличный будет хоккей

19:46

alur66

Магнитка даже не заметила соперника-как обычно. А старперу-который пошуметь в плей-офф хотел-пора на пенсию. После нового года команда у него поплыла.

19:41

Igrok Igorek

Предсказывал, что зацепим один. Зацепили два. Крикунов, убегай быстрее...

19:37

serjio_1704

Даа, Авто не повезло с соперником в первом раунде. Хотя не думаю что с кем-то другим им было легче.

19:35

hant64

Всё закономерно, Авто довыбирал в конце сезона себе соперника))

19:30

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