"Магнитка" выбила "Автомобилист" из Кубка Гагарина

Магнитогорский "Металлург" на своем льду в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Автомобилист" (2:1, 4-2) и победил в серии. В составе "Магнитки" отличились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин и Оскар Осала.
КХЛ
Восточная конференция
1/4 финала
Шестой матч
"Металлург" (Магнитогорск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Тимкин - 2 (Денисов, Кокарев), 21:22 - 1:0. Мозякин - 3 (Вольски, Коварж), 23:19 - 2:0. Миловзоров - 2 (Паренто), 30:48 - 2:1. Осала - 2 (п.в.), 59:28 - 3:1.
Вратари: Кошечкин - Сохатский (59:08 - 59:28, 59:48).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 26 (7+13+6) - 28 (11+3+14).
Судьи: Одиньш, Франо.
12 марта. Магнитогорск. "Арена Металлург".
Счет в серии: 4-2 (3:2, 1:2, 3:1, 1:2, 4:1).
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Материалы других СМИ
№18-49
"Автомобилист" провалил концовку чемпионата и закономерно получил в соперники самого неудобного для себя соперника.
20:15
Женек10
SSNA7 одно дело зенит, другое кхловское дитя под названием сосиска... Вротенберг, медведев был президентом и ска и кхл
20:02
Женек10
avtomir08 никто
20:00
SSNA7
avtomir08 все равно ска выиграет кто то сомневается??????__________Ну я, например...Не ты ли Зениту золотые медали на шею вешал в середине сезона?
20:00
avtomir08
все равно ска выиграет кто то сомневается??????
19:53
nefanat
За шесть матчей не реализовано ни одно большинство. Так серию не выиграть
19:50
hant64
serjio_1704 Даа, Авто не повезло с соперником в первом раунде. Хотя не думаю что с кем-то другим им было легче. ---------------- С Нефтехимиком и Салаватом, с большой долей вероятности, справились бы. Но для этого им слишком низко нужно было упасть в регулярке (хотя бы с Трактором поменяться местами). В результате, имея все возможности с Ак Барсом бороться за первое место, в последних 10 матчах откровенно начали ваньку валять. Доваляли...
19:47
rusfed 2.0
Востоку нужно отделяться от сечинско-ротенберговских котов и создать свой Кубок. Емельяна Пугачева. Отличный будет хоккей
19:46
alur66
Магнитка даже не заметила соперника-как обычно. А старперу-который пошуметь в плей-офф хотел-пора на пенсию. После нового года команда у него поплыла.
19:41
Igrok Igorek
Предсказывал, что зацепим один. Зацепили два. Крикунов, убегай быстрее...
19:37
serjio_1704
Даа, Авто не повезло с соперником в первом раунде. Хотя не думаю что с кем-то другим им было легче.
19:35
hant64
Всё закономерно, Авто довыбирал в конце сезона себе соперника))
19:30