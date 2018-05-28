"Магнитка" отдала трех игроков "Амуру" за денежную компенсацию

Магнитогорский "Металлург" на своем официальном сайте объявил об обмене с "Амуром". В обмен на денежную компенсацию в хабаровский клуб отправились нападающий Артем Железков, нападающий Илья Берестенников и защитник Марк Янчевский.

22-летний Железков в прошлом сезоне провел 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и очков не набрал, на счету 22-летнего Берестенникова – 3 игры, 19-летний Янчевский записал на свой счет 12 (2+10) очков в 28 играх "регулярки" и плей-офф ВХЛ.