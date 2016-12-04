"Магнитка" обыграла минское "Динамо", Мозякин забросил 30-ю шайбу в сезоне

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл минское "Динамо" со счетом 4:2. "Магнитка" прервала серию из двух поражений. Капитан гостей нападающий Сергей Мозякин забросил 30-ю шайбу в сезоне. Отметим, что за 9 сезонов существования лиги, форвард в 5-й раз забрасывает 30 и более шайб за сезон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Мозякин – 30 (бол., Ли, Зарипов), 5:52 – 0:1. Осала – 8 (мен., Ли, Тимкин), 19:51 – 0:2. Клинкхаммер – 14 (бол., Эллисон, Граньяни), 28:12 – 1:2. Ли – 10 (Филиппи), 34:56 – 1:3. Павлович – 5 (Кулаков, Дрозд), 39:03 – 2:3. Зарипов – 10 (п.в., Коварж, Мозякин), 58:46 – 2:4.

Вратари: Лаланд (57:45 – 58:46) – Кошечкин.

Штраф: 6 – 12.

Броски: 31 (9+11+11) – 12 (7+2+3).

Судьи: Наумов, Франо.

4 декабря. Минск. Минск-Арена.