Лучший снайпер "Сочи" продлил контракт с клубом

"Сочи" объявил о продлении контракта с лучшим снайпером команды в сезоне-2017/18 Шоном Коллинсом, сообщает клубная пресс-служба. Новое соглашение с канадцем рассчитано на один год.
29-летний Коллинс в этом сезоне провел за "Сочи" 61 матч и набрал 33 (18+15) очка.
Напомним, "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла "Йокериту" со счетом 1:4 в серии.
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http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Shon-Kollinz-ostaetsja-v-Sochi-7107
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