Лучший снайпер "Сочи" продлил контракт с клубом

"Сочи" объявил о продлении контракта с лучшим снайпером команды в сезоне-2017/18 Шоном Коллинсом, сообщает клубная пресс-служба. Новое соглашение с канадцем рассчитано на один год.



29-летний Коллинс в этом сезоне провел за "Сочи" 61 матч и набрал 33 (18+15) очка.



Напомним, "Сочи" в регулярном чемпионате КХЛ занял шестое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла "Йокериту" со счетом 1:4 в серии.