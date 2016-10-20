"Локомотив" с минимальным счетом обыграл "Югру"

"Локомотив" на выезде нанес поражение "Югре" их Ханты-Мансийска в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:0. Единственную шайбу забросил Евгений Коледов. Ярославцы одержали третью победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Локомотив" (Ярославль) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Коледов – 1 (бол., Козун), 6:40

Вратари: Фокин – Судницин.

Штраф: 33 – 12.

Броски: 28 (6+15+7) – 21 (10+3+8).

Судьи: Кадыров, Цыплаков.

20 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".