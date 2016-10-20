19:22 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Локомотив" с минимальным счетом обыграл "Югру"

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"Локомотив" на выезде нанес поражение "Югре" их Ханты-Мансийска в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:0. Единственную шайбу забросил Евгений Коледов. Ярославцы одержали третью победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Локомотив" (Ярославль) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Коледов – 1 (бол., Козун), 6:40

Вратари: Фокин – Судницин.

Штраф: 33 – 12.

Броски: 28 (6+15+7) – 21 (10+3+8).

Судьи: Кадыров, Цыплаков.

20 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Дядя Слава

Разве Коледова зовут Евгений ? Знаю в составе Ярославцев Павла Коледова защитника играющего под 2 номером , а Евгений Коледова это кто такой ?

21:20

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