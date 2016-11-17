"Локомотив" отправил две безответные шайбы в ворота московского "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" на своем льду обыграл московское "Динамо" со счетом 2:0. Шайбы вы составе ярославского клуба забросили нападающие Петри Контиола и Александр Кадейкин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Динамо" (Москва) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Контиола – 9 (бол., Тальбо, Козун), 19:33 – 1:0. Кадейкин – 2 (бол., Пашнин, Апальков), 55:08 – 2:0.

Вратари: Мурыгин – Заливин (57:27).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 34 (14+11+9) – 20 (7+6+7).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

17 ноября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".