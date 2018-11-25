"Локомотив" одержал волевую победу над "Барысом"

"Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду одержал волевую победу над "Барысом"​ со счетом 5:3. Дубль в составе железнодорожников оформил Егор Аверин. Победная шайба на счету Дениса Алексеева.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Барыс" (Астана) – 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)

Голы: Е. Аверин – 7 (Контиола), 7:54 – 1:0. Орехов – 1 (Михайлис, Фраттин), 23:44 – 1:1. Панюков – 1 (Гренц, Шевченко), 32:05 – 1:2. Фраттин – 8 (Михайлис, Орехов), 32:40 – 1:3. Юртайкин – 4 (Картаев), 33:56 – 2:3. Красковский – 1 (Каюмов, Кутузов), 43:33 – 3:3. Алексеев – 5 (Юртайкин, Картаев), 46:05 – 4:3. Е. Аверин – 8 (Ильенко), 54:40 – 5:3.

Вратари: Коновалов – Граховина (58:28 – 58:53, 59:14).

Штраф: 2 – 4.

Броски: 40 (12+15+13) – 27 (10+9+8).

Судьи: Ансонс, Гамалей.

25 ноября. Ярославль. "Арена-2000". 8000 зрителей.