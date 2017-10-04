"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в первом матче Квартальнова

"Локомотив" на выезде обыграл московское "Динамо" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта встреча стала дебютной для Дмитрия Квартальнова в качестве главного тренера ярославцев. Гости одержали победу благодаря шайбам Владислава Картаева и Стаффана Кронваля.

Отметим, что Квартальнов возглавил команду 4 октября, сменив на этом посту Алексея Кудашова - в пяти последних матчах под его руководством "Локомотив" потерпел пять поражений (трижды - по 1:6).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

4 октября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".