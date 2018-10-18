"Локомотив" обыграл "Адмирал"

"Локомотив" выиграл у "Адмирала" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Даниил Апальков.

Также отличились Артур Каюмов и Григорий Денисенко. "Локомотив" набрал 27 очков и на данный момент занимает четвертое место в Западной конференции. У "Адмирала" девять очков и 12-я позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Адмирал" (Владивосток) - 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Голы: Каюмов - 2 (мен.), 26:54 - 1:0. Апальков - 2 (Елесин, Картаев), 32:01 - 2:0. Апальков - 3 (Алексеев, Картаев), 34:32 - 3:0. Денисенко - 3 (бол., Контиола, Локтионов), 37:28 - 4:0.

Вратари: Коновалов - Красоткин (Серебряков, 34:32).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 30 (6+10+14) - 21 (5+5+11).

Судьи: Букин, Щенев.

18 октября. Ярославль. "Арена-2000".

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