"Локомотив" Квартальнова прервал 9-матчевую победную серию ЦСКА

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме уступил "Локомотиву" (2:3 ОТ). Победную шайбу забросил Даниил Апальков.

"Локомотив" прервал 9-матчевую победную серию ЦСКА, а главный тренер железнодорожников Дмитрий Квартальнов со второй попытки (после поражения 2:5) победил свою бывшую команду.

Отметим, что на двоих команды получили 82 минуты штрафа. Уже на 7-й секунде встречи капитан армейцев Сергей Андронов получил повреждение и ушел в раздевалку после силового приема одного из игроков гостей.

В первом периоде форвард "Локомотива" Егор Коршков получил штраф до конца игры за атаку соперника в область головы и шеи. Во втором периоде произошла драка между Сергеем Андроновым и Артемом Ильенко, который вступился за Георгия Иванова. За фол на Иванове Андронов получил "2+10". В концовке второго периода защитник ЦСКА Мэт Робинсон, как и Коршков, получил штраф до конца игры за атаку соперника в область головы и шеи.

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Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Локомотив" (Ярославль) – 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Шалунов - 5 (бол., Шумаков, Капризов), 13:49 - 1:0. Полунин - 2, 30:40 - 1:1. Кадейкин - 5 (бол., Коледов), 34:10 - 1:2. Капризов - 12 (бол., Нестеров, Шумаков), 37:22 - 2:2. Апальков - 7 (Накладал), 61:20 - 2:3.

Вратари: Юханссон - Судницин (30:28 - 30:40).

Штраф: 46 - 36.

Броски: 35 (14+9+12+0) - 26 (10+10+3+3).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

21 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.