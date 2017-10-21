"Локомотив" Квартальнова прервал 9-матчевую победную серию ЦСКА

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме уступил "Локомотиву" (2:3 ОТ). Победную шайбу забросил Даниил Апальков.
"Локомотив" прервал 9-матчевую победную серию ЦСКА, а главный тренер железнодорожников Дмитрий Квартальнов со второй попытки (после поражения 2:5) победил свою бывшую команду.
Отметим, что на двоих команды получили 82 минуты штрафа. Уже на 7-й секунде встречи капитан армейцев Сергей Андронов получил повреждение и ушел в раздевалку после силового приема одного из игроков гостей.
В первом периоде форвард "Локомотива" Егор Коршков получил штраф до конца игры за атаку соперника в область головы и шеи. Во втором периоде произошла драка между Сергеем Андроновым и Артемом Ильенко, который вступился за Георгия Иванова. За фол на Иванове Андронов получил "2+10". В концовке второго периода защитник ЦСКА Мэт Робинсон, как и Коршков, получил штраф до конца игры за атаку соперника в область головы и шеи.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА – "Локомотив" (Ярославль) – 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Шалунов - 5 (бол., Шумаков, Капризов), 13:49 - 1:0. Полунин - 2, 30:40 - 1:1. Кадейкин - 5 (бол., Коледов), 34:10 - 1:2. Капризов - 12 (бол., Нестеров, Шумаков), 37:22 - 2:2. Апальков - 7 (Накладал), 61:20 - 2:3.
Вратари: Юханссон - Судницин (30:28 - 30:40).
Штраф: 46 - 36.
Броски: 35 (14+9+12+0) - 26 (10+10+3+3).
Судьи: Бондарь, Сидоренко.
21 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Ралпачан Фляйшманъ
вот чудеса - то, что в ЦСКА у Квартала называлось "бестолковой беготней" В паравозии чудесным образом стало "атакующим савецким каккем". в общем, чтобы нагадить ЦСКА, ДВК слился Нефти в предыдущем туре и сольется финикам в следующем) коршкову искренне желаю получить ответку от кармы уже в этой игре, быдлос отмороженный.
20:28
Michelangelo.ru
Ха, Шевченко и Еронко, которые наперебой макали Квартального в дерьмо - пусть теперь сами обтекают
20:25
Федян
Позорное судейство в пользу обиженного Квартальнова.
19:52
BeeBop
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
19:48