"Локомотив" дома проиграл минскому "Динамо"

"Локомотив" на своей площадке в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил минскому "Динамо" (1:2). На гол Брэндона Козуна гости ответили шайбами Дениса Казионова и Патрика Уиркоша. Для белорусской команды это вторая победа в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Динамо" (Минск) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Козун - 3 (бол., Апальков, Локтионов), 12:40 - 1:0. Казионов - 1 (Осипов, Хенкель), 21:37 - 1:1. Уиркош - 1 (А. Костицын), 28:28 - 1:2.

Вратари: Коновалов (59:05) - Карнаухов.

Штраф: 18 - 12.

Броски: 45 (16+15+14) - 16 (4+9+3).

Судьи: Кислов, Кочетов.

18 сентября. Ярославль. "Арена-2000".

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