Линус Умарк: "Знаете, сейчас я чувствую себя отстойно"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк после поражения от "Трактора" в финале Восточной конференции (3-4 в серии) отметил, что уфимцы были лучше, однако у соперника хороший вратарь.

– Чувствую себя опустошенным после этой игры, – цитирует Умарка "Бизнес Online".

– Что можете сыграть по игре?

– Они хорошо играют в обороне, я считаю, что наша команда была лучше. Мы много бросали, но у них очень хороший вратарь. Все решили маленькие детали.

– В чём успех такой игры в обороне "Трактора"?

– Мы пытались забить, но у них два хороших вратаря. Это была равная серия, и мы должны были выигрывать.

– Четырнадцать матчей вы сыграли за два раунда. Не устали?

– Мы готовы были играть еще один раунд.

– Не надломил ли вас первый пропущенный гол?

– Игра была равная, счет стал всего лишь 1:1. Мы не из-за этого проиграли. Знаете, сейчас я чувствую себя отстойно. У нас была хорошая серия, не последняя игра, а серия. Но мы должны были сегодня выигрывать.