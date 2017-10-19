Линус Умарк: "Новый контракт? Сложно отказаться, когда предлагают большие деньги"

Нападающий "Салавата Юлаева" Линус Умарк подчеркнул, что его агент ведет переговоры с уфимцами о подписании нового контракта. При этом форвард отметил, что у него есть предложения и от других клубов.

– Руководство ведет переговоры с моим агентом. Я не знаю, что произойдет, – приводит Hockeynews.se слова Умарка. – У меня есть возможность остаться в России, подписать контракт с "Лулео", предложения из Швейцарии и Северной Америки.

Мы будем обсуждать это вместе с семьей. Сложно отказаться, когда тебе предлагают большие деньги. Но сейчас я стараюсь не думать об этом. Я выступают за "Салават" уже третий сезон, каждым годом мне здесь все больше нравится.

Напомним, что Умарк выступает в составе "Салавата Юлаева" с 2015 года. В текущем сезоне он провел 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 22 (7+15) очка.