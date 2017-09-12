Линден Вей: "Играть за сборную Казахстана? Будет правильно решить это в конце сезона"

Нападающий "Барыса" Линден Вей пока не готов принять решение о возможном выступлении за сборную Казахстана. Хоккеист отметил, что для начала хочет оценить свою игру в первом сезоне за клуб из Астаны.

– Это только мой первый сезон в "Барысе", не нужно спешить, надо подождать, – цитирует "Р-Спорт" Вея. – Тем более, что решение о выступлении за сборную Казахстана принимается не одним мной, но и федерацией. Согласен, это было бы здорово, но решать будет правильно не раньше конца сезона. Сначала нужно посмотреть, как сложится мой первый год.

Не знаю, какие у меня шансы сыграть за сборную Канады на Олимпиаде. Меня приглашали в национальную команду на два турнира в августе, но я отказался, потому что хотел сфокусироваться на "Барысе", не хотел пропускать игры.