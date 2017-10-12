Ларичев перешел в "Сочи"

"Сочи" договорился со СКА об обмене нападающего Ивана Ларичева, информирует официальный сайт "леопардов". Взамен армейцам были переданы права на нападающего Оскара Стеена, выбранного сочинцами на ярмарке юниоров КХЛ.

Форвард является воспитанником нижнетагильской хоккейной школы, однако всю свою карьеру до перехода в "Сочи" проводил в Санкт-Петербурге.

Три сезона Ларичев отыграл в молодежной команде СКА-1946, где в сезоне-2014/15 стал лучшим бомбардиром и снайпером МХЛ. После этого он выступал за "СКА-Нева" в ВХЛ, в составе которого начинал и нынешний сезон.

За 13 матчей чемпионата-2017/18 Ларичев набрал 11 (6+5) очков при показателе полезности "плюс 3". Всего в ВХЛ принял участие в 53 играх "регулярки" (18 голов, 14 передач) и 11 встречах плей-офф (2 шайбы, 3 ассиста).