"Лада" представила три комплекта формы на 10-й сезон КХЛ

"Лада" в своем Твиттере представила три комплекта формы на новый сезон КХЛ. Помимо традиционных для команды из Тольятти экипировки синего и белого цветов, был продемонстрирован третий вариант формы - серого цвета.
Первый матч "Лады" в 10-м сезоне КХЛ состоится 23 августа. Соперником тольяттинцев станет "Трактор". Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.
Презентация хоккейной формы "Лада" и представление команды сезона КХЛ 2017/18 pic.twitter.com/oWZvlZyOBl– ХК "Лада" Тольятти (@hc_lada) 22 августа 2017 г.
Материалы других СМИ