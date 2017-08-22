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12:38 | Хоккей — КХЛ

"Лада" представила три комплекта формы на 10-й сезон КХЛ


"Лада" в своем Твиттере представила три комплекта формы на новый сезон КХЛ. Помимо традиционных для команды из Тольятти экипировки синего и белого цветов, был продемонстрирован третий вариант формы - серого цвета.

Первый матч "Лады" в 10-м сезоне КХЛ состоится 23 августа. Соперником тольяттинцев станет "Трактор". Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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