"Лада" попыталась выкупить чемпионский перстень-1994, но продавец снял его с торгов

"Лада" безуспешно попыталась выкупить чемпионский перстень за победу в сезоне-1993/94, сообщает официальный сайт клуба. Перстень был выставлен на продажу в интернете, владелец оценил его в 37,5 тысячи рублей.

"Вы связи с тем, что хоккейный клуб "Лада" ценит свою историю и уважительно относится ко всем выигранным ранее трофеям, он не мог допустить, чтобы чемпионский перстень ушел с торгов в чьи-то третьи руки, стал экспонатом частной коллекции. Поэтому клубом была предпринята попытка покупки перстня. Делалось все в открытую, продавцу сразу были названы мотивы и покупатель.

Поначалу все шло хорошо – с продавцом, представившимся Станиславом, удалось договориться о цене. Он разъяснил, что перстень принадлежит ни кому-то из игроков, а является собственностью одного из бывших спонсоров клуба и имеет личный номер 40.

Но как только речь зашла об официальном оформлении договора и проведении экспертизы на подлинность, продавец начал юлить и в итоге сообщил о том, что снял перстень с продажи", - пояснили в пресс-службе "Лады".