"Лада" перед матчем с "Сочи" провела акцию, направленную на сохранение за командой места в КХЛ

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ "Лада" – "Сочи" (2:3) прошла акция, направленная на сохранение за тольяттинцами места в лиге. На "Лада-Арене" дарили женщинам цветы, поздравляя с наступлением весны, и провели грандиозную акцию-флешмоб #ЯВЕРЮ с участием всех 6000 болельщиков, заполнивших трибуны.

В рамках акции во время гимна РФ, который исполнила певица Софья Бабич, все болельщики на "Лада-Арене" подняли таблички с хэштегом #ЯВЕРЮ.

Напомним, что "Лада" завершила сезон-2017/18 на предпоследнем месте в Восточной конференции. Ранее КХЛ разработала специальный рейтинг, в котором учитываются спортивные и экономические показатели клубов. Согласно рейтингу, три клуба должны покинуть лигу после нынешнего сезона.