"Лада" обыграла "Нефтяник"

"Лада" победила "Нефтяник" в товарищеском матче со счетом 4:2. Встреча прошла в Тольятти, завершилась со счётом 4:2. В составе хозяев площадки отличились Семен Валуйский, Денис Зернов, Станислав Бочаров и Ефим Гуркин. За клуб из Альметьевска голы забили Максим Хапов и Всеволод Ястребов.

​Товарищеский матч

"Лада" (Тольятти) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Голы: Валуйский – 1 (бол., Костромитин), 0:59 – 1:0. Хапов – 1, 9:06 – 1:1. Зернов – 1 (Костромитин, Белоусов), 9:37 – 2:1. Бочаров – 1 (А. Стрельцов, Соин), 9:53 – 3:1. Гуркин – 1 (бол., Белоусов, Валуйский), 50:28 – 4:1. Ястребков – 1, 57:19 – 4:2.

Вратари: Лазушин – Хакимов.

10 августа. Тольятти. ЛК "Лада Арена".